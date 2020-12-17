РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В городском округе Люберцы за минувшую неделю очистили более 60 килоетров тротуаров, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«В плановом режиме идут работы по очистке от снега и обработке муниципальной сети дорог. За ночь было обработано около 180 километров дорог, очищено более 60 километров тротуаров. В настоящее время продолжаются работы по уборке дорог, тротуаров и посадочных площадок. В работах задействовано 78 дорожных рабочих и 23 единицы спецтехники», - говорится в сообщении.

Содержание улично-дорожной сети в городском округе Люберцы осуществляется ежедневно. Работы по очистке тротуаров от снега осуществляются как механизированным, так и ручным способом.

Если у жителей имеются вопросы или пожелания по содержанию территорий, они могут направить их в директ в социальных сетях управления или на электронную почту: admluberdor@yandeх.ru.