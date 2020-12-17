РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В Instagram-аккаунте библиотеки «Томилино» городского округа Люберцы 19 декабря состоится вечер поэзии «Волшебный вечер рифмы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Прямой эфир начнется в 15:00. На творческом вечере выступят участники клуба городских поэтов «Старый кот» (его организатор - Андрей Бабин, член Союза писателей России)», - говорится в сообщении.

Присоединиться к прямому эфиру в аккаунте @biblioteka_tomilino могут все желающие.