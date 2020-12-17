РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец для школьников провели мастер-класс по изготовлению светящихся наклеек, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».
Сотрудники Люберецкой ГИБДД совместно с представителями местных СМИ провели для учащихся одной из школ мастер-класс «Сделай жизнь светлей и безопасней!» по изготовлению светящихся наклеек, целью которого является популяризация использования световозвращающих элементов детьми и подростками, снижение травматизма среди пешеходов.
«Ребятам рассказали об опасности, которая может поджидать пешеходов на дороге в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Также сотрудник полиции пояснила, что основной мерой предосторожности является не только грамотное поведение на дороге, но и использование светоотражателей», - говорится в сообщении.
После того, как ребята обсудили роль световозвращающих элементов в одежде, им предложили сделать такие «фликеры» своими руками. Ребята творчески и с радостью подошли к заданию. Когда световозвращающие элементы были готовы, дети сразу же разместили их на своих школьных рюкзаках. Такое мероприятие помогает понять юным участникам движения, что эти красивые светящиеся наклейки могут спасти их жизнь.
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