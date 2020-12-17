РИАМО - 17 дек. Рост цен на продукты связан в первую очередь с ситуацией на мировом рынке и несвоевременной мерой поддержки экспорта продуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Скажем по маслу и по сахару. На мировых рынках цены на сахар выросли – сразу повезли на экспорт. А внутренние цены начали подтаскивать к тому, что есть в ценовом параметре на мировом рынке» - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Кроме того, в стране продолжает работать мера поддержки субсидирования экспорта. Но сейчас ситуация на мировых рынках изменилась, экспорт стал выгодным сам по себе, но государство продолжало субсидировать вывоз товаров.

«Это ошибка. Несвоевременная реакция со стороны соответствующих правительственных структур. Об этом мы с коллегами говорили достаточно жестко. То же самое касается хлеба, зерна. Рекордный урожай, а цены на хлеб растут. То же связано с экспортом и стимулированием вывоза», - заключил Путин.​

Проезд и алкоголь: что подорожает в Москве с 1 января 2021 года>>