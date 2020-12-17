РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил ход ремонта лечебного помещения палатного отделения в Подольской городской больнице №2 и попросил строителей убрать неровности и перепады потолков.

В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Максимович проинспектировал ход ремонта лечебного помещения палатного отделения в Подольской городской больнице №2. В комиссию вошли заместитель главы администрации городского округа Подольск Александр Скобенников, исполняющий обязанности главного врача Подольской городской больницы №2 Игорь Киселев, помощник парламентария Денис Клюка и представители подрядной организации.

«Осмотрели качество проведенных ремонтных работ в четырех палатах, трех санузлах и коридоре. Из замечаний - выраженные неровности и перепады потолков, которые необходимо устранить в ближайшее время. Все остальные работы произведены качественно», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в настоящее время на объекте проводят уборку помещений.