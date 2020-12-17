РИАМО - 17 дек. Власти России мониторят состояние малого и среднего бизнеса и в случае необходимости введут новые меры поддержки самозанятых, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы мониторим ситуацию сейчас, смотрим, что будет проходить в ближайшее время. Если необходимость будет, то решим, что будем делать дополнительно в поддержку самозанятых», — сказал Путин.

Он отметил, что, скорее всего, такая необходимость возникнет.

«В районе триллиона рублей направили по разным каналам в поддержку пострадавшим отраслям. Это касается и возврата ранее оплаченных налогов, и денег, которые выделены на уплату налогов», — заключил президент.