РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. С начала года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» произошло 20 ДТП, в которых участниками стали пассажироперевозчики, говорится в сообщении ОТН ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Произошло 20 ДТП, в которых участниками стали пассажироперевозчики, в результате этих аварий погиб один человек, и пострадало 20 пассажиров. 11 ДТП произошли по вине водителей автобусов. В этой связи сотрудники Люберецкой ГИБДД проводят пятничные профилактические рейды по проверке автобусов», - говорится в сообщении.

Проверки пройдут 18 и 25 декабря. Автоинспекторы будут выявлять нарушения ПДД со стороны водителей автобусов, проверять необходимую документацию и техническое состояние автобусов на конечных остановочных пунктах.

«Помимо технического состояния транспортных средств, внимание будет уделено организации ответственными лицами предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению ими установленного режима труда и отдыха», - сказал исполняющий обязанности начальника ОТН ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Алексей Поляков.