РИАМО - 17 дек. Несмотря на споры с другими государствами, Россию любят во многих странах мира, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это, как правило, наши коллеги. Это взрослые выясняют отношения между собой. Отношения между людьми, конечно, так или иначе на них отражаются, то, что происходит между взрослыми людьми», – сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.​

При этом глава государства подчеркнул, что отношения между народами, рядовыми гражданами подавляющего большинства стран мира очень устойчивые, доброжелательные и основанные на взаимном уважении.

Ранее глава государства заявил, что Россия в сравнении с рядом западных стран-лидеров «белая и пушистая».