РИАМО - 17 дек. Компания «Кофепод», ведущая деятельность на территории подмосковного Реутова, запустила производство кофейных капсул нового формата, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Реутовская компания-производитель капсульного чая и кофе «Кофепод» объявила о запуске новой производственной линии – кофекапсул нового формата. Для этого было закуплено дополнительное оборудование – компрессор и генератор азота, благодаря которому кофе остается свежим на протяжении долгого времени», – говорится в сообщении.

Предприятие базируется в Реутове с момента своего основания в 2015 году. За это время оборот компании вырос до 100 миллионов рублей в год, а количество сотрудников увеличилось с двух до 16 человек.

«Продукция «Кофепода» широко представлена на российском рынке. Но коллеги не останавливаются на достигнутом и делают поступательные шаги для выхода на мировую торговую арену. Компании удалось быстро подстроиться под новые условия ведения бизнеса, и, несмотря на пандемию, каждый месяц покупательский спрос на продукцию увеличивается в среднем на 10-15%», – отметил Каторов после осмотра новой производственной линии компании.

Он также добавил, что руководители предприятия прорабатывают варианты переезда в здание большей площади для последующего расширения производства, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места на территории города.

Налоговые отчисления компании «Кофепод» в консолидированный бюджет Московской области за год составили порядка 3 миллионов рублей.