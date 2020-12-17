РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец рассказали школьникам основные правила безопасного участия в дорожном движении, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В ходе проведения Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», проводимой в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сотрудниками службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведены открытые уроки по правилам дорожного движения с учащимися 1-4 классов МОУ СОШ №7, 52, 53, 54.

«В ходе уроков ребята повторили с инспектором ГИБДД основные правила безопасного участия в дорожном движении, наглядно при помощи мультимедийного оборудования изучили правила перехода пешеходов по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, а также рассмотрели опасные ситуации с детьми, наиболее часто встречающиеся на дорогах, так называемые «дорожные ловушки», познакомились с понятием «ограничение обзора» и особенностями зимнего периода», - говорится в сообщении.

Инспектор ГИБДД рассказал ребятам, как уберечь себя от трагедий на дороге и стать заметными для водителей в темное время суток, используя световозвращающие элементы, разъяснил их принцип действия и показал места для их эффективного размещения. Всем учащимся были выданы световозвращающие наклейки, значки и тематические памятки «Будь внимательнее на дороге!».