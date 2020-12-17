РИАМО - 17 дек. В столице сформировали 123 территориальных избирательных комиссии (ТИК) на ближайшие пять лет, передает корреспондент РИАМО.

«Коллеги, мы сформировали составы территориальных комиссий. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто готовил сегодня документы для рассмотрения на заседании комиссии, и особенно членов рабочих групп», - сказал председатель Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Всего для назначения в составы ТИК были рассмотрены 2178 кандидатов. Все кандидатуры были проверены на соответствие установленным избирательным законодательством ограничениям.