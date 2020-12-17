РИАМО - 17 дек. Федеральную программу ремонта и строительства общежитий для вузов и колледжей проработают в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Журналист на ежегодной пресс-конференции задала вопрос о возможности принятия программы ремонта и строительства общежитий для колледжей и вузов в РФ.

«Это общая проблема для всех высших и средних учебных заведений. Мы стараемся помочь. Мы еще раз поговорим, мы все время к этому возвращаемся. Это общая проблема всех учебных заведений. Особенно она обострилась после введения ЕГЭ», — сказал Путин.

Он отметил, что благодаря новой форме экзаменов выросло число иногородних студентов.

«Проблема известна. Будем стараться», — заключил Путин.