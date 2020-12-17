РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Представители Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» отметили чистоту и порядок в ИВС и спецприемнике, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Представители Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» в рамках общественного контроля посетили изолятор временного содержания и специальный приемник МУ МВД. Основная цель мероприятия - проверка условий содержания граждан, находящихся в изоляторе, и соблюдения их прав.

«Правозащитники ознакомились с режимом и условиями содержания в ИВС, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, ежедневных прогулок, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологического содержания помещений. Члены Общественного совета пообщались с гражданами, содержащимися в спецприемнике, жалоб не поступило. Общественники отметили чистоту и порядок в ИВС и спецприемнике», - говорится в сообщении.

По результатам проверки, правозащитники оценили работу сотрудников положительно.