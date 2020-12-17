РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Пробка длиной около 4 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 16:35 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 4 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет около 15 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская и других.