РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Жители поселка Октябрьский городского округа Люберцы могут оставить одежду, обувь и аксессуары, которые уже не используют, в специальном шкафу, говорится в сообщении теруправления «Томилино-Октябрьский».

«В территориальном отделе «Октябрьский» по адресу: улица Комсомольская, дом 5, установлен «Благодарный шкаф» для сбора вещей, обуви и аксессуаров. Он работает по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00. Если у вас есть вещи, которыми вы не пользуетесь, оставляйте их в этом шкафу. Возможно они кому-нибудь пригодятся и получат вторую жизнь», - говорится в сообщении.

Все вещи должны быть чистые. Это второй «Благодарный шкаф», установленный в поселке.