РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске в связи с работами по укладке магистрального газопровода в районе деревни Ознобишино возможно ощущение запаха газа, сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с работами по укладке магистрального газопровода «Тула-Москва» в четверг до 17:00 в районе деревни Ознобишино возможно ощущение запаха газа по причине стравливания его в атмосферу при производстве работ», - говорится в сообщении.

Работы проводит филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Московского линейного управления магистральных газопроводов. Телефон диспетчерской службы Московского линейного управления магистральных газопроводов: 8 (900) 900-66-14.