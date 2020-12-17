РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Сотрудники МАУ «Спортсооружения» приступили к укатке лыжной трассы в Мытищинском лесопарке, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для быстрой и качественной укатки в прошлом году был приобретен снегоход Yamaha со специальным навесным оборудованием, которое заменило несколько неудобных, громоздких приспособлений. Теперь укатать лыжню можно довольно оперативно. Управление по физической культуре и спорту администрации муниципалитета и подведомственные ему учреждения находятся в полной готовности для проведения «Мытищинской лыжни».

«Прорезать лыжню пока рано, снега недостаточно. На данный момент готовится трасса для конькового хода. При условии укатанной лыжной трассы можем подготовить ее к мероприятию в течение суток. Ждем только снега!» - сказал первый заместитель директора учреждения Юрий Гончарук.

Он добавил, что «Мытищинская лыжня», в которой могут принять участие все желающие, пользуется огромной популярностью.

«Это не столько состязание, сколько семейный праздник спорта и для детей, и для взрослых. Поэтому, когда будет объявлено о проведении соревнования, недостатка в участниках, скорее всего, не будет», - отметил Гончарук.

Гончарук уточнил, что лыжная база, расположенная на входе в Мытищинский лесопарк, полностью готова к приему любителей активного отдыха. Здесь можно взять в прокат лыжи для взрослых и для самых маленьких спортсменов. Постепенно база будет пополняться популярным среди мытищинцев инвентарем, который выбирается в ходе опроса посетителей.