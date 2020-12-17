РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Свыше 9,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, за сутки там зафиксировали 139 инфицированных, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном коронавирусу.

«1471 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 9291 (плюс 139)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 133 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 611 человек. Выздоровели и выписались 94 369 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.