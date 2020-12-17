РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Сотрудники «Водоканала» подмосковного Подольска оперативно устранили аварию на улице Мраморная и заменили участок трубопровода, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске произошла авария на улице Мраморная, дом 1/13. На аварийном участке водопровода на сети холодного водоснабжения незамедлительно были начаты ремонтные работы. Специалистами МУП «Водоканал» была выполнена заменена участка трубопровода 15 метров стальной трубы. Ремонтные работы были завершены в кратчайшие сроки, подача холодного водоснабжения восстановлена», - говорится в сообщении.

В случае аварийных ситуаций жителям следует обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496) 754-00-53.