РИАМО – 17 дек. Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников, поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.

«К сожалению, это (дистанционное образование у старших классов – ред.) вынужденная мера, хотя действительно несправедливая. <…> Мы вынуждены все слушаться докторов, врачей, которые говорят, что дети совсем младших возрастов, они болеют этой ковидной инфекцией меньше, легче. У них проходит это незаметно», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что дети старшего возраста болеют чаще, поэтому им лучше учиться дистанционно.

В Москве ученики 6-11 классов до конца второй четверти будут учиться удаленно.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.