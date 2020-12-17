РИАМО - 17 дек. Российские семьи с детьми к Новому году получат от государства по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Праздник необычный, связан с надеждами на будущее, но сегодня есть трудности. Поэтому посоветовался с правительством с администрацией. Мы договорились о том, что сделаем детям подарок. Всем семьям с детьми до семи лет выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Ранее Путин озвучил новые меры поддержки российских семей с детьми. Сейчас семьи с доходами меньше прожиточного минимума получают по половине детского прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте с трех до семи лет, это порядка 5,5 тысячи рублей.

С 2021 года, если и с учетом этих денег среднедушевой доход семьи не будет дотягивать до прожиточного минимума, сумма пособия вырастет в среднем до 11 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.