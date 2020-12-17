РИАМО - 17 дек. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина завершилась, мероприятие продлилось около 4,5 часов.

Глава государства затронул различные темы и актуальные вопросы, включая выход страны из кризиса после пандемии, вакцинацию от коронавируса, выплаты врачам, открытие границ, наращивание промышленности и рост экономики, газификацию регионов, индексацию пенсий.

Кроме того, Путин прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального, слитое видео с Артемом Дзюбой, дело журналиста Ивана Сафронова, отношения с США и блоком НАТО.

Пресс-конференция, прошедшая в четверг, стала для Путина 16-й по счету. На нее аккредитовалось порядка 700 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Трансляцию вели телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ, и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

Формат больших пресс-конференций введен Путиным в 2001 году. С тех пор мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005-м и в период с мая 2008 по май 2012-го, когда президентом был Дмитрий Медведев.