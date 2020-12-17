РИАМО - 17 дек. На северной и южной частях подмосковного Реутова оборудовали пять площадок для безопасного запуска фейерверков в новогодние праздники 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове разрешено запускать салюты в пяти точках. В период новогодних праздников на южной стороне города устроить фейерверк можно в Центральном городском парке. А на северной стороне оборудованы четыре площадки: сквер за ДК «Мир», площадь перед зданием администрации, зона отдыха в районе улицы Гагарина, 33, а также сквер в районе улицы Ленина, 12», - говорится в сообщении.

Сотрудниками отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Реутова с начала декабря проводятся информационно-разъяснительная и профилактическая работа, невправленная на обеспечение пожарной безопасности жителей города.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает всех граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации пиротехнический изделий. Покупайте продукцию только в специализированных магазинах и проверяйте срок годности товара. Не храните пиротехнику вблизи источников тепла и во влажных помещениях. Не допускайте к самостоятельному запуску ракет и петард детей младше 14 лет. Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки, затем выйдите за радиус опасной зоны (30 метров). Никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало.

Единственным подожженным изделием, которое можно держать в руках, являются бенгальские огни.

При пожаре звоните 101 или 112, телефон доверия: 8 (498) 505 41 70. Подробная информация размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по Московской области.