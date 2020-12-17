РИАМО - 17 дек. Социальная сфера продолжила развиваться в Московской области, несмотря на пандемию коронавируса, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева образовательные, культурные, социальные и развлекательные мероприятия переводились в онлайн-режим, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Более 15 тысяч концертов и спектаклей прошло онлайн, их посмотрели 5 миллионов зрителей. На премьеру спектакля Сергея Безрукова «Дядя Ваня» люди покупали билеты со всего мира – из Германии, США, Израиля, Японии. Наши музеи за 3 месяца локдауна виртуально посетили 4,6 миллиона человек – на 400 тысяч больше, чем за весь прошлый год», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Она также отметила, что с 14 декабря музеи региона открыли свои двери для посетителей, музейные парки также ждут гостей.

Кроме этого, в текущем году пять подмосковных вузов вошли в топ-100 вузов России, в сотню лучших также попали 13 подмосковных колледжей.

«Мы достойно завершили учебный год, количество 100-балльников выросло на 40%. А число детей, получивших более 220 баллов по итогам трех экзаменов – на тысячу. По данным международного исследования PISA поднялись с 26 на 19 место. В планах – войти в десятку лучших. Выполнили поручение президента – все начальные классы получают горячее питание. Поступление в колледж в этом году впервые проводили онлайн», – сказала Забралова.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в регионе открываются модельные библиотеки с инновационным мультимедийным оборудованием. Кроме того, реализуется проект «Библиотека – современное культурное пространство» с организацией кружков и мастер-классов для жителей на базе библиотек.

Также продолжаются занятия «Активного долголетия», которые из-за пандемии перевели в онлайн – на «Одноклассники», YouTube и другие платформы. За год их посетили более 120 тыс жителей старшего поколения. Этот проект продолжит работу и в следующем году.

По словам Забраловой, в 2021 году Подмосковье стало пилотным регионом по внедрению цифровой образовательной среды.

«В 350 школ поступят новые ноутбуки, планшеты, проекторы, интерактивные доски. Это позволит разнообразить классический урок. Конечно, ничто не заменит очного общения детей и педагогов. В Подмосковье ежегодно открывают более 30 новых школ, чтобы дети учились очно в комфортных и современных условиях», – добавила первый заместитель председателя правительства региона.