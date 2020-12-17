РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Полицейские подмосковного Подольска задержали приезжего, подозреваемого в ограблении мужчины, сумма ущерба вместе с похищенным телефоном составила 23 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 25-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории округа. Около дома на улице Филиппова неизвестный, применив насильственные действия в отношении заявителя, совершил хищение мобильного телефона и денежных средств. Общая сумма материального ущерба составила 23 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 39-летнего уроженца Оренбургской области. У него изъяли похищенный мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УК РФ.