РИАМО – 17 дек. Анимационной индустрии в стране необходима помощь государства, эта тема важна для страны, так как на мультфильмах воспитываются целые поколения россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур. Мы обсуждали это с коллегами, много говорили о «Союзмультфильме», там много нерешенных вопросов. Надо этим заниматься более основательно» - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что тема анимации важна для страны, так как на этой индустрии воспитываются целые поколения детей.

«Они должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, основанных на сострадании, на любви к Родине, к ближнему, к природе», - заключил Путин.