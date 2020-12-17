РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. В Домодедове за сутки выявили 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 4 054 случая заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1471 случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 133 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 611 человек. Выздоровели и выписались 94 369 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 4054 (плюс 62)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.