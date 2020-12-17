РИАМО – 17 дек. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» находится на боевом дежурстве, также активно идет работа по боевой ракете, работу по повышению безопасности России будут продолжать, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил, что что-то не сделано. <...> «Кинжал» на боевом дежурстве, «Пересвет» на боевом дежурстве. Активно идет работа по боевой ракете, по «Посейдону» идет работа хорошо», - сказал Путин.

Он отметил, что это возможно благодаря интеллекту разработчиков и инженеров.

«Мы на правильном пути и будем продолжать работу по безусловной безопасности России и ее народа», - заключил Путин.

Он добавил, что по всем другим системам вооружения, которые были анонсированы в его послании, работа уже идет. Некоторые из них уже стоят на боевом дежурстве. ​