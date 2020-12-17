РИАМО – 17 дек. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» находится на боевом дежурстве, также активно идет работа по боевой ракете, работу по повышению безопасности России будут продолжать, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что это возможно благодаря интеллекту разработчиков и инженеров.
«Мы на правильном пути и будем продолжать работу по безусловной безопасности России и ее народа», - заключил Путин.
Он добавил, что по всем другим системам вооружения, которые были анонсированы в его послании, работа уже идет. Некоторые из них уже стоят на боевом дежурстве.
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