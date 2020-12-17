РИАМО - 17 дек. Московский городской суд признал законным решение о продление ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, передает ТАСС.

В Мосгорсуд поступила апелляция на продление срока его содержания под стражей. Ранее Лефортовский районный суд продлил срок до 7 марта.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение продлить срок содержания под стражей Сафронову и решил признать законным решение суда первой инстанции, а жалобу его защиты оставить без удовлетворения», —​ говорится в сообщении.

Экс-корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали 7 июля по обвинению в госизмене. Сам он вину не признал.

В ФСБ России полагают, что Сафронова завербовали агенты чешской спецслужбы в 2012 году, а задание он выполнил в 2017 году — собрал и передал информацию о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке​.