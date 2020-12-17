РИАМО - 17 дек. На сегодняшний день уровень газификации сел и городов России достиг отметки в 71 процент, к 2025 году уровень газификации может достичь 90 процентов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Уровень газификации в России сейчас 71,1 процента. В этом году мы дополнительно истратили на газификацию 22 миллиарда рублей. Очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90 процентов», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что на текущий момент объем газификации сел в регионах в 1,7 раза больше, чем поселков городского типа и городов.

«В опережающем порядке мы будем газифицировать именно сельскую местность», —​ заключил президент.