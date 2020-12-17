РИАМО – 17 дек. Вопрос введения международных сертификатов, которые бы позволили людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, свободно передвигаться, нужно изучить, сообщил президент России Владимир Путин.

«Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можем, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, что <…> даже люди с прививкой могут быть переносчиками, просто нужно это иметь в виду», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что вопрос таких международных сертификатов требует изучения.

Путин подчеркнул, что вопрос вакцинации связан с защитой собственного здоровья.

Ранее президент РФ сообщил, что в начале следующего года в стране будут уже миллионы доз вакцины от коронавируса, работа в этом направлении будет наращиваться.​

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.