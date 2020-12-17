РИАМО - 17 дек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на фоне западных стран-лидеров выглядит «белой и пушистой» и призывал все государства «жить дружно».

В ходе ежегодной пресс-конференции журналист ВВС спросил у президента РФ, не чувствует ли он ответственность за «новую холодную войну» и ухудшение отношений с США и странами Европы.

«Я чувствую ответственность за все, что происходит с Россией и ее народом. <....> По сравнению с вами (Западом - ред.) — да, мы «белые и пушистые», <...> может и не пушистые, но весьма благообразные. Хочется сказать словами кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» — заявил Путин.

При этом он отметил, что не Россия первой вышла из договора о противоракетной обороне, а также из договора по ракетам дальней и средней дальности и из договора по открытому небу.

«Нет, это наши партнеры вышли. <...> Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» — сказал Путин.

При этом военный бюджет России составляет 46 миллиардов рублей, уточнил президент.

«У Великобритании больше намного, у США — 770 миллиардов. Китай, Саудовская Аравия, Франция, Япония, все впереди идут. Россия только на шестом месте. Так кто «белый и пушистый»? Мы настроены на то, чтобы вести диалог», — заключил президент.