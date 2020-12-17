РИАМО – 17 дек. Для того, чтобы избежать переписывания истории России, страна должна оставаться сильным игроком на политической арене, а также продолжать уверенное развитие во всех отраслях, нельзя забывать о подвигах предков, в частности, во время Великой Отечественной войны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Чтобы не допустить переписывания истории, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего, в экономическом плане. Нужно развивать нашу политическую систему с тем, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверенно и граждане понимали, куда двигается страна, как она развивается», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что также не надо забывать о подвигах предков, которыми насыщена история как Великой Отечественной войны, так и история предыдущих веков.

«Это переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. В конечном итоге это пойдет во вред тем, кто это делает», - добавил президент.