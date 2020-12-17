РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Свыше 1,8 тысячи медработников в подмосковном Красногорске получили выплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В Красногорске 1804 медработника получили выплаты за работу с Covid-19», - говорится в сообщении.

В четверг в ходе традиционной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин поручил держать на контроле вопрос с закупкой средств индивидуальной защиты и подготовкой лечебных учреждений для борьбы с коронавирусом.

«В муниципалитете все медицинские учреждения оснащены всем необходимым. Медикам ежедневно оказывают помощь волонтеры и предприятия округа», - добавляется в материале.

В России регионам на дополнительные выплаты врачам и работникам медицинских учреждений выделили 10 миллиардов рублей в 2020 году. Выплаты за работу с Covid-19 продлили до конца 2021 года.