РИАМО – 17 дек. Россия готова к расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального, но Генпрокуратура ждет официальное заключение о применении «Новичка», сообщил президент России Владимир Путин.

Летом 2020 года во время полета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет приземлился в Омске, его госпитализировали. Навальный впал в кому, позже его перевезли на лечение в Берлин.

«По поводу покушения на известного блогера я уже говорил, могу только добавить, что мы готовы к расследованию, если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок», все говорят, - дайте нам эту информацию», - сказал Путин.

Он отметил, что, несмотря на запросы Генеральной прокуратуры, России не дают даже официальное заключение о применении «Новичка».

Ранее Путин отметил, что последнее расследование об отравлении Навального основано на материалах американских спецслужб, что говорит о поддержке оппозиционера со стороны США. ​

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