РИАМО - 17 дек. В столице согласовали проект строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и на территории подмосковных округов Дзержинский и Котельники, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Это масштабный проект, в рамках которого будет в числе прочего проведена реконструкция более 3,5 километров прямого хода МКАД с устройством переходно-скоростных полос, а также строительство нескольких новых эстакад. Для пешеходов будут созданы два надземных перехода: вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и через улицу Верхние поля, а также пешеходный тоннель», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, также предусмотрены работы на развязке на пересечении МКАД с улицей Капотня и улицей Энергетиков. Кроме того, возведут новый въезд к стрелковому комплексу «Объект» с внешней стороны МКАД и подъездная дорога с бокового проезда внешней стороны МКАД к автоцентру «Петровский».

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, по проекту надземный пешеходный переход вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД будет включать четыре схода. Они будут на двух сторонах улицы Верхние поля и с внутренней и внешней сторон МКАД.

По словам Леонова, проход к ТЦ «Мега» обеспечит одна из башен, в переходе установят лифты. Всего будет две башни со сходами: рядом с остановкой по направлению в сторону МКАД у ТЦ «Садовод» и у автобусной остановки по направлению в сторону центра города рядом с парком «Кузьминки».

В столице планируется построить в ближайшие три года 270 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов за счет адресной инвестиционной программы.