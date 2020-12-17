РИАМО – 17 дек. Граждане должны помнить, что свобода слова не должна затрагивать чувства и права других людей, иначе этим будут нарушены свободы граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Это хорошо известно – там, где начинается свобода одного человека, заканчивается свобода другого. Это постулат. Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства – они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что ответная реакция не должна быть агрессивной, так как ни в одной религии мира не пропагандируется насилие.​