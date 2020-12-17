РИАМО - 17 дек. На 2021 год в России предусмотрена индексация пенсии выше инфляции — 6,3 процента, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. Здесь есть <…> тонкие элементы, незачет некоторых компонентов пенсионного обеспечения, при определение конечного результата для пенсионеров. Вот с этим точно нужно разобраться. Я бы подумал и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в отдельной поддержке, дополнительной поддержке со стороны государства», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что на следующий год предусмотрена индексация выше инфляции.