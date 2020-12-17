РИАМО - 17 дек. В России не будет напряженных отношений между представителями разных конфессий, так как в отличии от Европы, в нашей стране взаимоотношения между представителями разных религий складывались веками, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Культура взаимоотношений между представителями различных религий вырабатывалась веками. Поэтому у нас никто не допускает оскорбительных выпадов в отношении других конфессий», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что представители других конфессий в некоторых европейских странах являются иммигрантами или их ближайшими потомками. В то же время у представителей разных религиозных конфессий в России одна общая родина.

«Поэтому там проект мультикультурализма потерпел фиаско. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков, и мы этим очень дорожим», - добавил президент.