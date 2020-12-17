РИАМО - 17 дек. Мужчина угрожает покончить с жизнью в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы, его ребенок сообщил об инциденте в экстренные службы, сообщает ТАСС.
«В доме 10 на улице Проходчиков мужчина угрожает покончить с собой, об этом сообщил его ребенок», - сказал собеседник агентства.
На место происшествия были направлены пожарные, полиция и медики.
По данным правоохранительных органов, у мужчины произошел конфликт с супругой. Никаких противоправных действий не допущено. Пострадавших нет.
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