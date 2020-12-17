РИАМО – 17 дек. Уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его работой журналистом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Сафронова задержали летом этого года. Его обвиняют в госизмене. По мнению правоохранителей, Сафронова завербовала чешская спецслужба.

«Его судят не за его журналистскую деятельность. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за этого его сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы в рамках советника (гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия – ред.) Рогозина», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По версии обвинения, советник должен был собрать и передать информацию в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. ​