РИАМО - 17 дек. Выход России из кризиса после пандемии требует напряженной работы, положительные тенденции будут наблюдаться уже в ближайшие полгода, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Дальше — выход из кризиса. Он зависит от того, насколько мы будем справляться с результатами пандемии, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации, сможем ли мы убрать все ограничения. Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия так или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону», — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что, по разным оценкам, экономика страны восстановится в конце 2021-го — в первом квартале 2022-го года.

Путин добавил, что принятые в период локдауна меры смогли поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики.

«Более того, в следующем году мы рассчитываем выйти на позитивные тенденции в рамках ВВП страны, в рамках валового продукта. Но всем нужно активно работать», — заключил президент.