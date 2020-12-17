РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Строительство школы на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре в Подольске планируют завершить к 1 сентября 2021 года, в ближайшее время там завершат работы по наружным инженерным сетям, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Продолжается строительство новой школы на Бородинском бульваре городского округа Подольск. Ввод объекта образования в эксплуатацию запланирован к 1 сентября 2021 года. Школа возводится в рамках нацпроекта «Современная школа» за счет средств бюджета.

«На объекте более 50 человек и пять единиц техники. Продолжаются работы по наружной и внутренней кладке стен, устройство инженерных коммуникаций, ведется благоустройство территории объекта. В ближайшее время генеральным подрядчиком ООО «Стройарсенал» планируется завершить работы по наружным инженерным сетям», - говорится в сообщении.

Четырехэтажное здание школы рассчитано на 1100 учащихся и будет состоять из трех учебных блоков. На площади свыше 16,8 тысячи квадратных метров разместят классы для урочной и внеурочной деятельности, мастерские, пищеблок, столовую, спортивный и актовый залы, библиотеку с информационным центром, административные и вспомогательные помещения.

В рамках проекта также благоустроят прилегающую территорию. На ней появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, места для отдыха и учебно-опытные зоны для учащихся. Здание оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения.