РИАМО – 17 дек. Мировых лидеров нельзя делить на приятных и неприятных, хороших и плохих, при работе с какими-то из них можно идти на компромиссы, а с другими нужно настаивать на своей позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

«По поводу удобных, приятных и неприятных партнеров - нет таких. Все они очень грамотные, высокого класса подготовки. <...> Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами. <...> Нет хороших, плохих, есть национальные интересы, и у меня то же самое», - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что ему нормально работать со всеми в целях достижения максимального результата для своей страны.

«Где-то можно идти на компромиссы, где-то настаивать на нашей позиции», - подчеркнул президент.

По его словам, важными партнерами являются Китай, Турция.

«Китай, у нас совпадающие интересы по очень многим направлениям. У меня очень добрые, деловые и доверительные, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпином», - уточнил Путин.

Путин добавил, что иногда у него расходятся взгляды с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Но это человек, который держит слово, мужичина, он хвостом не виляет, <...> это элемент прогнозируемости», - заключил президент.​