РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. Ученица 5 класса домодедовской школы №12 Александра Амелина победила в региональном конкурсе творческих работ «С мечтой о победе», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовская школьница заняла первое место в конкурсе творческих работ «С мечтой о победе». <...> Ученица домодедовской школы №12 Амелина Александра представила на суд жюри картину, на которой изображен ученый, разрабатывающий вакцину от Covid-19. Ее работа стала лучшей в номинации «Изобразительное искусство», - говорится в сообщении.

Конкурс организовала Общественная палата Московской области и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.