РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Житель городского о Мытищи, накопивший большие долги за ЖКХ, лишился автомобиля, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинец в течение нескольких лет не оплачивал коммунальные платежи, накопил долг на сумму порядка 400 тысяч рублей. В отношении задолжника было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого судебными приставами было выявлено наличие имущества, возможного к реализации с целью погашения задолженности.

«Судебные приставы направляли запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации для проверки имущественного положения должника. По информации, полученной из ГИБДД, в собственности у должника числилась машина Nissan Maxima. Транспортное средство арестовали и отправили на ответственное хранение», - говорится в сообщении.

Если должник не погасит долг, автомобиль будет реализован в счет его погашения.