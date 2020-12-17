РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Четыре спортсмена из Люберец стали победителями и призерами областных соревнований по боксу, которые прошли в городском округе Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Люберецкие боксеры Джабраил Алимурзаев, Григорий Беляев и Амин Тагиев завоевали золотые медали областных соревнований по боксу, Захар Маслов занял второе место. По результатам боев, Алимурзаев и Беляев выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, Тагиев подтвердил этот норматив во время боя.

«Все ребята - воспитанники Комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. От всей души поздравляю юношей с высокими результатами! Отдельные слова благодарности – наставникам спортсменов! Желаю ребятам и их тренерам успехов, здоровья, спортивной удачи!» - сказал Ружицкий.

Глава добавил, что в соревнованиях, которые прошли в Московской государственной академии физической культуры, приняли участие 60 спортсменов из Москвы и Подмосковья. В финал вышли 20 сильнейших боксеров.

Специальным призом «Лучший боксер соревнований» был награжден люберецкий спортсмен Беляев.