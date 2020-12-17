РИАМО – 17 дек. Российские туристы, путешествовавшие по внутренним направлениям, получили в общей сумме около 1,2 миллиарда рублей в виде кешбэка с оплаченных путевок, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году мы стараемся по разным направлениям это сделать, в том числе и кешбэк – возврат части денег, заплаченных за поездки. Мы предусмотрели на этот возврат 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Договорились с правительством, что мы эти деньги никуда не перераспределим», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что в следующем году будут использовать не меньшие суммы и этот вид услуги будут наращивать.

В России была запущена программа поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии Covid-19. В ее рамках туристы могут вернуть долю от стоимости путешествий по России.​