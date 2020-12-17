РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. С 18 декабря в городском округе Люберцы возобновят работу для посетителей Картинная галерея и музей в Малаховке, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 14 декабря 2020 года разрешается возобновить посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

«В городском округе Люберцы с 18 декабря 2020 года свои двери для посетителей откроют два учреждения Музейно-выставочного комплекса: Картинная галерея, расположенная по адресу: улица Звуковая, дом №3, и Музей истории и культуры поселка Малаховка, расположенный по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №40», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что картинная галерея начнет свою работу с торжественного открытия выставки работ Союза художников Подмосковья «Рождественские сны». Выставка представлена лучшими полотнами на зимнюю тематику.

«Также гостей и жителей округа ждут выставки, пешеходные экскурсии, мастер-классы, фотозоны, почта Деда Мороза и резиденция всеми любимого волшебника. С подробным расписанием перечисленных событий можно ознакомиться на официальном сайте учреждения (https://lubmvk-muzey.ru/contacts) и в его социальных сетях», - пояснил Ружицкий.

По его словам, с заботой о здоровье посетителей посещение выставок, экскурсий и временных экспозиций будет организовано по предварительной записи по сеансам с учетом ограничения одновременного пребывания посетителей (экскурсионных групп), исходя из требований соблюдения социальной дистанции (1,5 – 2 метра) между людьми, а также при соблюдении масочного режима и замера температуры. Контактные телефоны: Картинная галерея – 8 (495) 554-43-05, Музей истории и культуры поселка Малаховка – 8 (495) 501-42-44.