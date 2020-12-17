РИАМО - 17 дек. Наиболее сильно от пандемии Covid-19 и связанных с ней ограничений пострадали такие сферы, как железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами, сообщил президент России Владимир Путин.

«Какие отрасли являются наиболее пострадавшими: это перевозки — в первую очередь, авиационные и железнодорожные перевозки, это розница непродовольственных товаров и сфера услуг», - сказал Путин.

Он отметил, что среди пострадавших оказались фитнес-центры, рестораны, кафе.

«Что сделано: мы перенесли платежи, дали нулевую ставку, дали кредиты под 2%. Мы перенесли на более поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Для малых и средних предприятий сократили отчисления в социальные фонды с 30 до 15%. Это не только на коронавирус нацелено, но и на будущее», - сказал президент.

По его словам, также были приняты меры по системообразующим отраслям - автопрому, авиастроению, судостроению, сельскому хозяйству и строительству.

«В целом направлено на поддержку <...> 4,6 триллиона рублей, из них — миллиард на поддержку наиболее пострадавших отраслей», - заключил президент.

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17 ДЕКАБРЯ

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